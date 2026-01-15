Evade quattro volte dai domiciliari in due settimane | condannato

Un uomo agli arresti domiciliari è stato condannato per aver evaso quattro volte in due settimane, non presentandosi agli accertamenti delle forze dell’ordine. La reiterata violazione delle restrizioni ha portato a un procedimento giudiziario per evasione plurima, evidenziando le conseguenze di comportamenti non conformi alle misure restrittive imposte dalla legge.

Era agli arresti domiciliari, ma per quattro volte non si fa trovare in casa al controllo delle forze dell’ordine e finisce sotto processo per evasione plurima.L’imputato, un tunisino di 44 anni difeso dall’avvocato Ilaria Iannucci, è stato condannato a 1 anno di reclusione con il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

