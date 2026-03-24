Europei di paraciclismo | la Regione stanzia 300mila euro per le strade

"Un evento che favorisce la riqualificazione infrastrutturale del territorio". Con queste parole l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha salutato l'approvazione della delibera della Giunta Fvg che stanzia 300mila euro per la manutenzione della viabilità di Montereale Valcellina, teatro dei Campionati Europei UEC di paraciclismo su strada dal 12 al 14 giugno 2026. La competizione, organizzata dall'Union Européenne de Cyclisme (UEC) in collaborazione con i comuni di Maniago e Montereale Valcellina, vedrà atleti paralimpici da tutta Europa sfidarsi sul circuito cittadino a cronometro. Per garantire la piena sicurezza e funzionalità delle strade, la Regione ha attivato le procedure per eventi di rilevanza nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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