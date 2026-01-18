SSC Bari parla il sindaco Leccese | Umiliata la passione di un' intera città serve chiarezza
Il sindaco Leccese ha commentato la situazione del SSC Bari, sottolineando come la squadra rappresenti un patrimonio collettivo e un simbolo di identità per la città. Secondo il sindaco, è necessario fare chiarezza sulla gestione e sul futuro del club, per rispettare la passione dei tifosi e il ruolo storico che questa realtà riveste per l’intera comunità.
"La squadra di calcio di una città non è un bene privato come gli altri. È un patrimonio collettivo che rappresenta l’orgoglio, la passione e l’identità di una comunità intera. Come sindaco di Bari non posso restare indifferente davanti a una situazione che sta umiliando la passione di un’intera. 🔗 Leggi su Baritoday.it
