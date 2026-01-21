Dorian Gray – Ora e per sempre al Teatro Salieri di Legnago

Il personaggio più celebre di Oscar Wilde diventa un’opera rock sul palcoscenico del Teatro Salieri di Legnago. Sabato 24 gennaio, ore 20.45, “Dorian Gray – Ora e per sempre” rilegge il capolavoro wildiano dando vita a una produzione che utilizza musica, canto e danza per raccontare una storia.🔗 Leggi su Veronasera.it

DORIAN GRAY - Ora e per sempre | Vi aspetta al Teatro Salieri di Legnago

