L’età biologica rappresenta un parametro più accurato del nostro stato di salute rispetto all’età anagrafica. Basata sui segnali che il nostro DNA ci invia, questa misura riflette il reale invecchiamento del nostro organismo. Comprendere la differenza tra età biologica e anagrafica può aiutare a adottare scelte più consapevoli per il benessere e la qualità della vita.

L’età biologica: non coincide sempre con quella anagrafica Noi abbiamo l’età del nostro DNA, non semplicemente quella indicata dalla carta d’identità. L’età biologica rappresenta lo stato reale di salute e funzionalità dell’organismo, valutato sulla base delle sue condizioni strutturali e biochimiche. Una persona di 70 anni può avere un’età biologica di 50–60 anni. Una persona di 50–60 anni può presentare un’età biologica di 70 anni o più. Le tre varietà di DNA nel nostro organismo Nel corpo umano convivono tre grandi sistemi genetici: DNA nucleare (contenuto nel nucleo delle cellule). DNA mitocondriale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Siamo padroni della nostra età biologica

Cacao e cioccolato fondente, così abbassano l’età biologica e combattono l’invecchiamentoIl consumo di cacao e cioccolato fondente può contribuire a ridurre l’età biologica e a contrastare i segni dell’invecchiamento.

Leggi anche: Ricerca, sviluppato un test delle urine capace di “misurare” l’età biologica

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

A little girl helps her mother find a blind date, but ends up finding her biological father, a CEO!

Argomenti discussi: Chiosa: Nel ritorno serve saper soffrire. Conta vincere e non prendere gol; Stasera Guerri Napoli contro Milano: in palio le Final Eight di Coppa Italia; Pace con la Terra, pace tra di noi: l’ecologia come via per la riconciliazione; Liberati in Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò, ancora in carcere centinaia di prigionieri politici.

Siamo noi i padroni della nostra vitaE inoltre non crediamo che lo possa fare. Capiamo invece che il dibattito sulla vita, la sua qualità e la sua fine, passa attraverso dilemmi etici e filosofici, oltre che medico-scientifici, che la ... repubblica.it

#SaltaTempo #SalaLettura Non siamo padroni del futuro,i ricordi del passato popolano il nostro presente Vivere è un viaggio nel tempo e nei cuori di chi attraversa l’esistere Buona giornata di cuore @FourreauOlga una carezza alla tua domenica Monet B x.com

Siamo a Forlimpopoli, diretta a partire dalle 18:00 sul canale YouTube dei padroni di casa facebook