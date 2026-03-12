Esonero Tudor l’ex Juve ancora più a rischio dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid | la posizione del Tottenham sul croato

L’ex giocatore della Juventus, attualmente allenatore del Tottenham, si trova in una situazione complicata dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid. La posizione di Tudor è considerata sempre più a rischio, con i dirigenti del club che monitorano attentamente la sua gestione. La sfida contro l’Atletico ha accentuato le tensioni e portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sua conferma sulla panchina.

Esonero Tudor, l'ex Juve continua ad essere sempre a forte rischio a causa delle difficoltà che ci sono con il Tottenham. Le ultime su di lui. Il clima in casa Spurs è diventato elettrico, trasformando quella che doveva essere la stagione del rilancio in un vero e proprio incubo sportivo. Al centro della tempesta c'è Igor Tudor, subentrato a Thomas Frank solo poche settimane fa, ma già finito nel mirino della critica internazionale. La gestione tecnica del croato è sotto osservazione, specialmente dopo le tre sconfitte incassate nelle prime tre gare della sua gestione, un rullino di marcia che ha fatto precipitare la squadra a un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione.