Esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz | cosa c' è dietro la mossa di Iran Cina e Russia

Iran, Russia e Cina hanno avviato esercitazioni navali congiunte nello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il commercio di petrolio. La causa di questa manovra è l’intenzione di rafforzare la collaborazione militare tra i tre paesi, in un momento di tensione internazionale. Durante le esercitazioni, le navi hanno simulato scenari di difesa e sorveglianza, attirando l’attenzione delle autorità di diversi paesi vicini. La manovra ha suscitato preoccupazioni tra le nazioni occidentali, che monitorano attentamente la situazione.

Iran, Russia e Cina hanno dato il via a nuove esercitazioni navali congiunte nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico globale di petrolio e gas naturale liquefatto. Le manovre, battezzate “ Maritime Security Belt 2026 ”, si svolgono tra il Golfo di Oman e l’Oceano Indiano, ma soprattutto arrivano in un momento di forte tensione tra Teheran e Washington. Secondo le autorità russe e iraniane, queste operazioni mirano a rafforzare la sicurezza marittima e la cooperazione tra le rispettive marine. Appare tuttavia evidente come tali esercitazioni rappresentino un chiaro segnale che il governo iraniano ha voluto inviare agli Usa, con in sottofondo il rischio di un possibile conflitto tra le parti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

