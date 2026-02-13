Un nuovo video per reclutare spie cinesi | cosa c’è dietro la mossa della Cia

La Cia ha pubblicato un nuovo video per attirare spie cinesi, motivata dalla crescente presenza di agenti all’interno della Cina. La scelta di rivolgersi direttamente ai cittadini cinesi mira a raccogliere informazioni e individuare potenziali collaboratori. Nel video, vengono mostrati dettagli sui metodi di reclutamento e sui rischi di essere scoperti. Questa mossa si inserisce in un quadro di tensioni tra Stati Uniti e Cina, con l’intenzione di rafforzare le proprie reti di intelligence.

La Central Intelligence Agency (Cia) è tornata a parlare direttamente ai cittadini cinesi con un linguaggio ancora più esplicito rispetto al passato. L'agenzia di intelligence statunitense ha diffuso un nuovo video in mandarino, intitolato "Save the Future", rivolto in particolare agli ufficiali dell'Esercito popolare di liberazione (Pla), invitandoli a condividere informazioni riservate con Washington. Non si tratta di un'iniziativa isolata: già nei mesi scorsi la Cia aveva lanciato una campagna simile, con filmati che spiegavano passo dopo passo come mettersi in contatto in modo anonimo e sicuro.