A 1.602 metri di quota nella stagione in cui la natura si risveglia qui ce n' è per tutti tra trekking mozzafiato percorsi in bici per tutta la famiglia senza dimenticare le delizie locali

A 1.602 metri di altitudine, nella stagione in cui la natura si risveglia, la valle di Fodom offre una varietà di attività come trekking e percorsi in bici per tutte le età, accompagnate dalle specialità locali. Situata tra il Gruppo del Sella, la Marmolada e il Passo Pordoi, questa valle delle Dolomiti si presenta con un paesaggio illuminato da una luce limpida che rende il territorio ideale per escursioni e relax all'aperto.

Nel cuore delle Dolomiti – abbracciata dal Gruppo del Sella, dalla Marmolada e dal Passo Pordoi – la valle di Fodom è illuminata da una luce limpida che, allo sciogliersi delle nevi invernali, accende i prati e scalda le rocce in quota. Dopo la chiusura degli impianti, i ritmi ad Arabba rallentano, i sentieri tornano silenziosi ed è il momento perfetto per concedersi lunghe camminate boschi profumati di resina, o pedalate senza fretta per godersi il panorama lontano dal turismo invernale. Fra le novità più affascinanti da provare ad Arabba c'è certamente il Sentiero del Respiro, un percorso rigenerante di 2 km con 100 metri di dislivello, adatto anche a famiglie, bambini e persone con disabilità grazie ai primi 400 metri pavimentati e accessibili.

