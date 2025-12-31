Esce di casa e scompare a 95 anni preoccupazione per Antonino Meli | Potrebbe essere disorientato

È scomparso il 30 dicembre a Roma Antonino Meli, 95 anni, causando preoccupazione per la sua sicurezza. Si teme possa essere disorientato o in difficoltà nelle ultime ore del 2025. La famiglia e le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente i servizi competenti.

Anziano esce di casa e scompare, l'auto ritrovata in Val Loana - Marcello Copia era uscito di casa da Presmosello Chiovenda. rainews.it

Ricerche disperate in Italia, esce di casa e scompare: “Aiutateci a trovarlo” - Si cerca Andrew Speranza, scomparso a Lentini. bigodino.it

Ladri in azione nella frazione: famiglia esce e loro irrompono in casa https://ebx.sh/VRvTvN - facebook.com facebook

Nonna Mina esce dalla casa di riposo e si perde, i carabinieri la ritrovano al mercato di Testaccio x.com

