Esce di casa e scompare a 95 anni preoccupazione per Antonino Meli | Potrebbe essere disorientato
È scomparso il 30 dicembre a Roma Antonino Meli, 95 anni, causando preoccupazione per la sua sicurezza. Si teme possa essere disorientato o in difficoltà nelle ultime ore del 2025. La famiglia e le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente i servizi competenti.
Preoccupazione per le ultime ore del 2025 a Roma per la scomparsa di Antonino Meli, novantacinquenne sparito il 30 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
