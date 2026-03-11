Minaccia le amiche dopo problemi di salute | Toglietemi il malocchio streghe Donna a processo per stalking

Una donna è stata chiamata a rispondere di stalking dopo aver minacciato le sue amiche con frasi come “Toglietemi il malocchio streghe”. La vicenda riguarda un rapporto di amicizia che si è incrinato dopo un’interruzione di gravidanza, portando la donna a rivolgersi alle amiche con insulti e richieste di rimuovere presunti malefici. Il procedimento giudiziario è in corso a Falconara Marittima.

Insulti e inseguimenti fino al bar frequentato dalle vittime da poco diventate mamme. “Ricadrà tutto sui vostri figli” FALCONARA MARITTIMA - Prima condividevano tutto, poi la loro amicizia si è interrotta quando sono rimaste incinta. Così due amiche si sono trovate prese di mira da una terza amica a cui la vita non stava regalando le stesse gioie. Avrebbe avuto problemi di salute, giornate storte. Si era convinta che le altre due le avessero fatto addirittura il malocchio e ha iniziato a perseguitarle e a minacciarle di morte. “Toglietemi quello che mi avete fatto o vi faccio passare giorni brutti. Vi ammazzo. Stirpe di streghe, al rogo dovete finire”. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

