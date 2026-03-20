Nel capoluogo partenopeo si registra un aumento dei casi di Epatite A, portando il sindaco a firmare un’ordinanza urgente. L’ordinanza prevede il divieto di consumo di frutti di mare crudi e altre misure per limitare la diffusione del virus. La situazione sanitaria nel centro cittadino ha portato a questa decisione immediata.

Scatta l’allarme sanitario nel capoluogo partenopeo per il forte incremento dei casi di Epatite A. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente per contenere la diffusione del virus sul territorio cittadino. Il provvedimento arriva a seguito della segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, che ha evidenziato dati epidemiologici particolarmente preoccupanti: l’incidenza dei casi risulta infatti superiore di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e addirittura di 41 volte rispetto all’ultimo triennio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, allarme Epatite A: Manfredi firma ordinanza urgente. Stop ai frutti di mare crudi

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