Epatite A salgono a 53 i ricoveri a Napoli Ma i medici rassicurano | Non c' è epidemia La Regione | Più controlli e vaccinazioni

A Napoli e provincia sono aumentati i ricoveri per epatite A, arrivando a 53, mentre i medici affermano che non si tratta di un'epidemia. La Regione ha annunciato un rafforzamento dei controlli e delle campagne di vaccinazione per contenere il diffondersi della malattia. L'incremento dei casi è stato segnalato come superiore alla media, ma senza indicare un'emergenza sanitaria.

I medici rassicurano: «I numeri sono sopra la media ma non c'è nessuna epidemia». In ogni caso l'impennata di casi di epatite A, concentrata tra Napoli e provincia, continua a suscitare preoccupazione e, soprattutto, a raccomandare prevenzione. I ricoverati nell’ospedale Cotugno, presidio infettivologico di riferimento, sono saliti oggi a 53 rispetto ai 50 di ieri: tutti casi non gravi, ripetono i sanitari insistendo però sull' esigenza di massima attenzione nel rispetto delle raccomandazioni. Vaccinare i soggetti fragili, è il consiglio degli esperti, e soprattutto evitare assolutamente il consumo di frutti di mare crudi: le ordinanze di divieto nei pubblici esercizi si moltiplicano, da Napoli a Benevento ad Avellino. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Epatite A, salgono a 53 i ricoveri a Napoli. Ma i medici rassicurano: "Non c'è epidemia". La Regione: "Più controlli e vaccinazioni" Articoli correlati Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di NapoliIn relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni all’Ospedale Cotugno di Napoli, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dei... Epatite a Napoli, sono 53 i contagiati. La Regione aumenta l'offerta di vacciniSono tre i nuovi casi di epatite A registrati oggi all'ospedale Cotugno di Napoli, struttura specializzata nel trattamento delle malattie infettive. Aggiornamenti e notizie su Epatite A salgono a 53 i ricoveri a... Temi più discussi: Epatite A a Napoli, salgono i contagi e Matteo Bassetti ricorda sintomi e cosa non mangiare: Sì al vaccino; Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli; L'ordinanza del sindaco di Napoli Manfredi per l'allarme Epatite A: Vietato il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubblici; Studio Aperto: Epatite A, boom di casi a Napoli Video. Epatite A, salgono a 53 i ricoveri a Napoli. Ma i medici rassicurano: Non c'è epidemia. La Regione: Più controlli e vaccinazioniI medici rassicurano: «I numeri sono sopra la media ma non c'è nessuna epidemia». In ogni caso l'impennata di casi di epatite A, concentrata tra Napoli e provincia, continua a suscitare preoccupazione ... msn.com Incubo Epatite A, tre nuovi casi: salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di NapoliEpatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli. In relazione ai casi registrati negli ultimi giorni, la direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che al pro ... lostrillone.tv Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli. Ma i medici rassicurano: 'Non c'è epidemia'. La Regione: 'Più controlli e vaccinazioni' #ANSA facebook #ischia, ci sono casi di #epatite a: una decina i contagiati x.com