Molti arrivano dicendo | Adesso dovrei essere felice Ma non ci riesco Un supporto psicologico è fondamentale a chi è stato malato per ritrovare le risorse interiori accettare il presente e avvicinarsi a una nuova quotidianità

Molti pazienti che hanno affrontato una malattia si ritrovano a pensare: “Ora dovrei essere felice, ma non ci riesco”. È in questa fase che un supporto psicologico può fare la differenza, aiutando le persone a recuperare le forze interiori, ad accettare il presente e a riprendere una vita quotidiana più stabile. Ci sono momenti, nel percorso di guarigione, in cui il peggio sembra passato e le cure vanno bene, ma dentro di sé si sente rallentare qualcosa.

C 'è un momento, nel percorso della malattia, quando il peggio sembra passato e le cure avanzano, in cui il corpo continua a fare la sua parte eppure qualcosa dentro rallenta. È un passaggio quieto, quasi impercettibile, che dall'esterno può apparire invisibile. Ma chi lo attraversa lo riconosce. Non è più la paura della diagnosi. È un sentire più sottile, che si deposita nel tempo: un'ombra leggera che accompagna le giornate, una stanchezza che non appartiene al corpo, una tristezza senza nome che resta anche quando tutto sembra andare nella direzione giusta. Come se corpo e mente, rimasti a lungo in tensione, potessero finalmente smettere di trattenere il respiro.

