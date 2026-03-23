Referendum le profezie di Italo Bocchino per la vittoria del sì Poi l’ammissione | Si sono rivelate sbagliate – Il video

«Ma vince di dieci punti il sì». E ancora: «Ci sarà un risultato che travolgerà le leadership di Conte e Schlein e travolgerà anche i sondaggisti e buona parte dei giornalisti». Italo Bocchino ne era sicuro, sicurissimo. Il sì, per l’ex deputato della destra e direttore editoriale del “Secolo d’Italia”, avrebbe vinto con almeno 5 punti di scarto. Ma così non è stato, al Referendum sul Csm ha vinto il No con almeno il 53 per cento. In tanti hanno aspettato la reazione del giornalista ed ex parlamentare, che non è tardata ad arrivare. Questa è la maxistoria di tutti i pronostici sbagliati di Italo Bocchino #ReferendumGiustizia2026 pic.twitter.comirYkssTeLR — nonleggerlo (@nonleggerlo) March 23, 2026 «Si sono rivelate sbagliate, anzi sbagliatissime». 🔗 Leggi su Open.online

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