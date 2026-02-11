Papa Francesco non ha mai messo piede di nuovo in Argentina dopo aver preso i voti pontifici. Ora, il politico Milei invita Leone XIV a visitare il Paese, ma il Papa sembra restare fedele alla sua scelta di non tornare in patria.

Papa Francesco, il pontefice venuto dall'America, in America non è mai tornato una volta salito sul soglio di Pietro. La natia Argentina non l'ha più rivista. E adesso, proprio dal Buenos Aires, è stato recapitato l'invito per secondo Papa sbarcato a Roma dal Nuovo Continente, Leone XIV. Il presidente argentino Javier Milei, ha invitato il pontefice per una visita apostolica. "L'iniziativa fa parte dell'eccellente momento che stanno attraversando le relazioni diplomatiche tra il Paese e la Santa Sede", ha spiegato ministero degli Esteri, sottolineando il "dialogo franco", la "cooperazione costruttiva" e la "convergenza nei valori fondamentali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Argentina, Papa Francesco non è mai voluto tornare. E ora Milei invita Leone XIV

Papa Leone XIV e Papa Francesco condividono un messaggio di pace.

