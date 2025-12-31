Papa Leone XIV e Papa Francesco una sola parola | Pace

Papa Leone XIV e Papa Francesco condividono un messaggio di pace. In un contesto in cui la ricerca della pace viene spesso fraintesa o criticata, è importante riflettere sulla scelta di seguire la via di Gesù e dei martiri. La pace, infatti, rimane un valore fondamentale che merita attenzione e rispetto, anche quando la società tende a marginalizzarla o a contestarla.

Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici». È duro, Papa Leone XIV, nell'esprimere la sua ferma condanna di tutti i falsi "giustizialisti", quelli che pensano solo alla forza come mezzo di risoluzione dei conflitti. Lo dice all'Angelus di Santo.

Papa Leone XIV in piazza San Pietro: «Scenari di guerra continuano a sconvolgere il pianeta. La nostra vita è un viaggio con una meta» - Stasera il Te Deum «L’anno che è passato è stato certamente segnato da eventi importanti: alcuni lieti, come il pellegrinaggio di ta ... msn.com

Te Deum, cos’è: il testo integrale/ Diretta video streaming: i vespri di Capodanno 2026 con Papa Leone XIV - Diretta video streaming Primi Vespri di Capodanno 2026 con Papa Leone XIV: il Te Deum laudamus, cos'è il testo di ringraziamento a Dio ... ilsussidiario.net

Papa Leone XIV ai giovani: La pace è un dono che si trova solo nel cuore

L'ultima udienza generale del 2025 di Papa Leone XIV: "Un anno segnato da eventi dolorosi, guerre e la morte di Francesco" - facebook.com facebook

Papa Leone e la pace disarmata La riflessione di Andrea Riccardi sul @Corriere x.com

