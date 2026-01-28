Impossibile vivere a Sondrio con lo stipendio da docente umiliante ricevere pasta e carta igienica dai genitori dei miei studenti qualcosa non quadra

A Sondrio, un insegnante descrive la sua situazione come insostenibile. Racconta di ricevere solo pasta e carta igienica dai genitori dei suoi studenti, trovando umiliante vivere con uno stipendio basso. La frase mette in evidenza le difficoltà di chi lavora nella scuola e si sente sotto pagamento, in un momento in cui molti si chiedono se vale ancora la pena restarci.

C’è chi arriva all’insegnamento per vocazione e chi ci arriva dopo una lunga strada, costellata da rinunce, ripensamenti, scelte controcorrente. Come la campana Giusty che ha scritto alla redazione di Orizzonte Scuola, raccontando il suo percorso. Un’educazione familiare distante dal mondo accademico, un lavoro iniziato giovane, poi la decisione di rimettersi a studiare: “Mi sentivo portata per l’insegnamento, trovavo gratificante spiegare agli altri ciò che sapevo”. Dopo anni di università e abilitazione, arriva la supplenza tanto attesa. Ma l’incarico non è dietro casa: si trova a Sondrio, a oltre 900 chilometri dalla propria regione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

