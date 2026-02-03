Performare a tutti i costi? Ammetto di non saper volare I miei figlioli Masno e Duccio sono il panorama più bello che potessi mai vedere | parla Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti torna sul palco del Festival di Sanremo per la quarta volta. Questa volta presenta il brano “Ogni volta che non so volare”. Il cantautore toscano si confessa e dice di non saper volare, ma aggiunge che i suoi figli Masno e Duccio sono il panorama più bello che abbia mai visto. Una partecipazione semplice, sincera, che mette in mostra la sua umiltà e il suo legame con la famiglia.

Festival di Sanremo numero quattro. È un bel traguardo quello raggiunto da Enrico Nigiotti che ritorna al Festival per presentare "Ogni volta che non so volare". La canzone farà parte del suo sesto album in studio, che si intitolerà "Maledetti Innamorati" – prodotto da Juli, Celo ed Enrico Brun – e verrà pubblicato il 13 marzo. Il nuovo disco raccoglie 11 canzoni. All'interno della tracklist "L'amore è L'amore va", l'unico pezzo con un ospite del disco: Olly. Prima di salire sul palco dell'Ariston, Enrico Nigiotti porta la sua musica nei teatri italiani con "Maledetti Innamorati", un tour sold out e prodotto da A1 Concerti, che si concluderà il 5 febbraio.

