Diagnosi polmonari più rapide | all' Ospedale Ramazzini arriva l' Ebus grazie ad Amo

All’Ospedale Ramazzini di Carpi arriva un nuovo strumento per le diagnosi polmonari. Si chiama Ebus e permette di ottenere risultati più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali. L’introduzione di questa tecnologia segna un passo avanti per l’ospedale, che continua a rafforzare la collaborazione con la struttura di Mirandola. L’obiettivo è offrire ai pazienti diagnosi più precise e tempi di attesa più brevi.

Si tratta di un videobroncoscopio, che permette di visualizzare in tempo reale le strutture che si trovano all’esterno delle vie aeree, come i linfonodi e le lesioni polmonari profonde Un ulteriore passo avanti nel percorso di integrazione tra gli ospedali di Carpi e Mirandola, nel segno di una sanità capace di mettere in rete competenze, tecnologie e professionalità. È questo il valore della donazione di un videobroncoscopio EBUS da parte dell’Associazione Malati Oncologici di Carpi (AMO Odv) alla Pneumologia di Area Nord dell’Azienda USL di Modena, diretta dal dottor Alessandro Andreani, con sede principale all’Ospedale di Mirandola.🔗 Leggi su Modenatoday.it

L'Ospedale Ramazzini ha ricevuto un importante sostegno dalla Fondazione CR Carpi, con circa 500mila euro destinati a migliorare i reparti di Pediatria, Urologia e Otorino.

