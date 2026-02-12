Campionato Uisp La Disperata allunga Dieci vittorie su dieci

La Disperata Scarlino segna ancora e allunga la serie di vittorie nel campionato Uisp. La squadra continua il suo percorso da record, vincendo anche l’ultima partita e mantenendo il comando nel girone Nord. Sono dieci successi su dieci partite, un risultato che mette in mostra la forza e la costanza del team.

Fa dieci vittorie su dieci la Disperata Scarlino (nella foto) che continua nel suo percorso da record in vetta al girone Nord del calcio Uisp. Stavolta è esagerato il successo della spietata capolista, che va a imporsi addirittura per 8-1 sul campo del Boccheggiano. Se la capolista ride, l'inseguitrice piange: il Torniella interrompe bruscamente il suo magic moment cadendo in casa con il Gavorrano (2-3). Si avvicinano Montemazzano e Lido Oasi che con analogo punteggio, 2-0, la spuntano su Etrusca Vetulonia e Venturina. All'inglese pure il successo del Serrazzano sull'Atletico Grosseto.

