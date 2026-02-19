Trading di criptovalute scoperta evasione fiscale da mezzo milione di euro in Emilia Romagna

Un uomo in Emilia Romagna ha gestito un’attività di trading di criptovalute, accumulando oltre mezzo milione di euro in guadagni non dichiarati. La sua strategia consisteva nel mantenere attivi vari conti digitali con grandi quantità di moneta virtuale, mentre operava senza regolare documentazione fiscale. Le autorità hanno scoperto l’attività grazie a controlli mirati, che hanno portato alla denuncia dell’uomo. La scoperta ha messo in luce come le persone possano usare strumenti digitali per evitare il pagamento delle tasse.

Bologna, 19 febbraio 2026 - Un computer acceso giorno e notte per 'creare' moneta virtuale, conti digitali con dentro criptovalute di grande valore e guadagni mai comunicati al Fisco. È così che la Guardia di Finanza di Piacenza ha scoperto un' evasione fiscale da circa mezzo milione di euro legata al mondo delle criptovalute. L'operazione è partita da Piacenza, dove i militari del comando provinciale, con il supporto di un reparto speciale di Roma esperto in reati tecnologici, hanno analizzato la posizione di un operatore economico che non aveva dichiarato i redditi derivanti dall'attività di 'mining'.