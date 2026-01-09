Emergenza 118 nel comprensorio jonico-etneo Vasta | A rischio la salute dei cittadini
Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, esprime preoccupazione per le recenti decisioni della Regione Siciliana e dell’Asp di Catania, che prevedono la soppressione dell’ambulanza a Riposto e la demedicalizzazione di quella di Mascali. Questa situazione mette a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini nel comprensorio jonico-etneo, sollevando interrogativi sulla copertura dei servizi di emergenza nella zona.
Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, esprime "forte preoccupazione e netta contrarietà" rispetto alla decisione della Regione Siciliana, comunicata dall'Asp di Catania, di sopprimere l'ambulanza operativa a Riposto e di demedicalizzare il mezzo di emergenza di Mascali. "Siamo di fronte a una.
