Emergenza 118 nel comprensorio jonico-etneo Vasta | A rischio la salute dei cittadini

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, esprime preoccupazione per le recenti decisioni della Regione Siciliana e dell’Asp di Catania, che prevedono la soppressione dell’ambulanza a Riposto e la demedicalizzazione di quella di Mascali. Questa situazione mette a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini nel comprensorio jonico-etneo, sollevando interrogativi sulla copertura dei servizi di emergenza nella zona.

