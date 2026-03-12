In Campania, il rischio idrogeologico rappresenta una minaccia reale, ma finora non sono stati predisposti piani di emergenza specifici. Il presidente della Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico ha evidenziato come ci sia un divario tra le promesse fatte e le misure attuate nella regione. La mancanza di strategie operative concrete mette in discussione la capacità di affrontare eventuali emergenze.

Il presidente della Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico, Pino Bicchielli, ha messo in luce un divario preoccupante tra le promesse e l’azione concreta nella regione Campania. L’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro è stata ascoltata oggi a margine dell’audizione, dove è emerso che la Regione non possiede ancora piani di protezione civile operativi. La situazione del Rio Sguazzatorio rimane critica, con un contenzioso legale stimato in cento milioni di euro annui legato agli allagamenti recenti. Interventi per il fiume Sarno e il Rio Sguazzatorio sono previsti tra aprile 2026 e luglio 2027, ma la discrepanza tra annunci e realtà è palpabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania: rischio idrogeologico, zero piani di emergenza

