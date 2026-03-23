Cambia la proprietà de La Repubblica e delle principali testate e media del gruppo Gedi. Exor, la finanziaria della famiglia Agnelli-Elkan che deteneva il 100% del gruppo editoriale, ha ceduto l’intera partecipazione ad Antenna Group, gruppo internazionale attivo nei media, nella produzione di contenuti e nell’intrattenimento, controllato da K Group della famiglia greca Kyriakou. L’operazione riguarda, oltre a La Repubblica, le radio Radio Deejay, Radio Capital e m2o, oltre a testate come HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. Non rientrano nella transazione La Stampa, recentemente venduta al Gruppo Sae, né Stardust, l’investimento di Gedi nel settore degli influencer. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La Repubblica cambia proprietario: Antenna Group acquisisce Gedi da Exor

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