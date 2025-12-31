Il 2025 segna un punto di svolta, con l'abbandono del suffisso

Core è un suffisso ricorrente nel linguaggio della moda. Vado spesso a Manchester. Mia mamma e mio papà vivono lì. E ogni volta che sono in città, faccio un salto da This Thing of Ours. Si tratta di un piccolo negozio indipendente di abbigliamento maschile, uno di quei posti che sembrano custodire un microcosmo: sneaker reperibili solo in Giappone, collaborazioni talmente di nicchia da sembrare leggende metropolitane. Insomma, roba buona, selezionata con cura. Il proprietario, Tim, una volta mi ha confessato di non sopportare il termine gorpcore. Non lo tollera davvero più. Detesta come suona, detesta ciò che rappresenta oggi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il 2025 è stato finalmente l'anno in cui abbiamo detto addio al core

Leggi anche: Il 2025 è stato l'anno in cui tutti abbiamo cercato di non morire

Leggi anche: Il 2025 ha ufficialmente detto addio alla clean girl (e nel 2026 finalmente ritorneremo a divertirci col makeup)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sci alpino Goggia si è finalmente sbloccata Prosegue la maledizione di Pirovano; Il 2025 si è rivelato un grande anno per il menswear nel cinema quasi senza volerlo; L' amore è cieco - Italia Gergana Lazarova | Parmi è stato la mia casa con lui sarei andata ovunque Sapevo che anche lui avrebbe detto no all' altare Abbiamo provato a stare insieme ma lui voleva più presenza io più leggerezza; Saronno | l’attesa è finita via libera al piano sull’ex Fraschini Cosa verrà realizzato.

ARRIVA?SORPESONA! IL CAPODANNO 2026 : Previsioni dal 29 dicembre al 4 gennaio

Ragazzi è finalmente arrivato Babbo Natale Il viaggio è stato lungo dalla Lapponia Benvenuto in azienda Al Bx 261 Un ringraziamento alla Comag sopratutto a chi c ha lavorato dietro per realizzare tutto questo - facebook.com facebook