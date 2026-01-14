Avvocato Stefano Di Giacomo | Nel 2025 abbiamo messo sempre la persona al centro Il 2026 sarà un anno di nuovi diritti e nuove sfide

L’Avvocato Stefano Di Giacomo riflette sull’anno appena concluso, evidenziando come il 2025 abbia posto al centro la persona e le sue esigenze. Guardando al 2026, anticipa un periodo di nuovi diritti e sfide da affrontare con professionalità e attenzione. Un bilancio che sottolinea l’importanza di un’azione legale basata su valori e responsabilità, per rispondere alle esigenze della società in continua evoluzione.

Con il nuovo anno appena iniziato, l'Avvocato Stefano Di Giacomo traccia un bilancio del 2025, un anno intenso, impegnativo e, soprattutto, straordinariamente gratificante. L'avvocato, recentemente premiato al prestigioso riconoscimento Le Fonti come Miglior Avvocato dell'Anno in Diritto Assistenziale, racconta il percorso dello studio, le sfide affrontate e i progetti per il 2026, con uno sguardo costante verso chi ha bisogno di giustizia e tutela. «Il 2025 non è stato solo un anno di lavoro», racconta Di Giacomo. «È stato un anno di responsabilità, di diritti riconosciuti e di giustizia concretamente esercitata.

