Juventus Arturo Di Napoli Spalletti ha portato nuova mentalità

La Juventus sotto la guida di Spalletti sta vivendo un importante momento di crescita. Arturo Di Napoli, ex calciatore del Napoli, ha commentato il cambiamento di mentalità della squadra, sottolineando l’impatto positivo del nuovo approccio tattico e strategico in vista della lotta scudetto. Un’analisi che evidenzia i progressi e le sfide attuali del club torinese.

Arturo Di Napoli, ex calciatore del Napoli, ha parlato a TMW Radio del momento attuale della Juventus di Spalletti e della lotta scudetto. Le parole di Arturo Di Napoli Come valuta la vittoria del Juve sul Napoli? "Come dice Spalletti, è una squadra che ogni tanto cade nei problemi del

