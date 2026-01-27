Juventus Arturo Di Napoli Spalletti ha portato nuova mentalità

Da ilprimatonazionale.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sotto la guida di Spalletti sta vivendo un importante momento di crescita. Arturo Di Napoli, ex calciatore del Napoli, ha commentato il cambiamento di mentalità della squadra, sottolineando l’impatto positivo del nuovo approccio tattico e strategico in vista della lotta scudetto. Un’analisi che evidenzia i progressi e le sfide attuali del club torinese.

Arturo Di Napoli, ex calciatore del Napoli, ha parlato a TMW Radio del momento attuale della Juventus di Spalletti e della lotta scudetto. Le parole di Arturo Di Napoli Come valuta la vittoria del Juve sul Napoli? “Come dice Spalletti, è una squadra che ogni tanto cade nei problemi del L'articolo Juventus, Arturo Di Napoli “Spalletti ha portato nuova mentalità” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus arturo di napoli spalletti ha portato nuova mentalit224

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Arturo Di Napoli “Spalletti ha portato nuova mentalità”

Approfondimenti su Juventus Spalletti

Di Livio: «Spalletti ha portato convinzione alla Juventus, una genialata mettere Koopmeiners più dietro»

Napoli-Juventus, come ha reagito il Maradona al ritorno di Spalletti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La JUVENTUS é arrivata a NAPOLI: SPALLETTI in prima fila

Video La JUVENTUS é arrivata a NAPOLI: SPALLETTI in prima fila ??

Ultime notizie su Juventus Spalletti

Argomenti discussi: Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; Napoli, nuova delusione a Torino: tris della Juve sugli azzurri; SSC Napoli, allenamenti in corso al Training Center: nel mirino la sfida contro la Juventus; Juventus - Napoli, McTominay carica gli azzurri: La madre di tutte le partite, daremo tutto.

juventus arturo di napoliJuventus-Napoli 3-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di David, Yildiz e Kostic, gli highlightsJuventus-Napoli per la 22ª giornata di Serie A si chiude col risultato finale di 3-0. Gol di David, Yildiz e Kostic. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. fanpage.it

Di Napoli: Alla Juve serve un attaccante se vuole arrivare fino in fondoA intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Arturo Di Napoli, ex calciatore. Come valuta la vittoria del Juve sul Napoli? Come dice ... tuttojuve.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.