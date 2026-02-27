Danimarca la premier Frederiksen va al voto anticipato e cerca l’effetto-Groenlandia

In Danimarca, la premier ha annunciato le elezioni anticipate, muovendosi per rafforzare la sua posizione politica. La decisione arriva in un momento di tensioni interne e di cambiamenti nel panorama nazionale. La campagna elettorale si preannuncia intensa, con l’obiettivo di ottenere un sostegno più ampio e di affrontare le sfide del paese. La scelta di anticipare le urne segna un nuovo capitolo per il governo danese.

Mette Frederiksen rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate in Danimarca cercando di sfruttare il trend favorevole dei consensi per il suo Partito Socialdemocratico dopo che tra gennaio e febbraio la leader di Copenaghen ha saputo costruirsi un’immagine solida opponendosi alle mire del presidente statunitense Donald Trump sulla Groenlandia. La capa del governo danese doveva per vincolo costituzionale convocare un’elezione generale entro il 31 ottobre e ha scelto di anticipare la fine della legislatura. Il motivo è chiaro: Frederiksen vuole seguire sul loro terreno il canadese Mark Carney e l’australiano Anthony Albanese, che hanno... 🔗 Leggi su It.insideover.com

