Milan ufficiali le date e gli orari delle prossime giornate | ecco quando giocano i rossoneri

Da pianetamilan.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle prossime partite del Milan. La comunicazione riguarda le sfide in programma nelle giornate future, con dettagli specifici sui turni e gli orari di inizio. La notizia interessa i tifosi e gli appassionati che seguono il campionato e vogliono conoscere le prossime occasioni per vedere in azione i rossoneri.

La Lega Serie A ha finalmente reso noti date, orari e assegnazioni televisive delle giornate di Serie A che vanno dalla 32ª alla 34ª. I rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno rispettivamente Udinese,Verona e Juventus l'11 aprile alle ore 18:00, il 19 aprile alle ore 15:00 e il 26 aprile alle ore 20:45. Ecco, di seguito, il calendario completo: LEGGI ANCHE: Cardinale: "Non sono il nuovo Berlusconi. Stadio? Voglio che sia un prodotto italiano" . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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