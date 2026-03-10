Elezioni ad Arienzo Storico vicesindaco e assessore Piscitelli riconferma la candidatura con Guida

Il vicesindaco e assessore Giuseppe Piscitelli, conosciuto come “il Colonnello”, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Arienzo. La sua candidatura avviene all’interno della lista “Ricoloriamo Arienzo” e conferma il supporto al sindaco uscente Giuseppe Guida. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o altri candidati coinvolti.

Giuseppe Piscitelli, detto “il Colonnello”, ufficializza la sua candidatura al Consiglio comunale nella lista “Ricoloriamo Arienzo”, riconfermando il sostegno al sindaco uscente Giuseppe Guida. Settantotto anni, imprenditore nel settore della produzione di olio e proprietario di una nota azienda locale, Piscitelli è stato vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica negli ultimi cinque anni, incarichi che ha ricoperto con coerenza e concretezza, mettendo al centro il bene comune. Storico amico del compianto Crescenzo Guida, padre del sindaco e già primo cittadino per due mandati, Piscitelli ha deciso di scendere nuovamente in campo, puntando su esperienza, equilibrio e senso del dovere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

