La data delle elezioni amministrative 2026 è stata ufficializzata, e 94 comuni campani sono pronti a votare il 24 e 25 maggio. La decisione deriva dalla pianificazione del governo e coinvolge città di diverse dimensioni, tra cui alcuni centri con oltre 10.000 abitanti. Tra i municipi interessati ci sono piccoli paesi e grandi centri urbani, tutti pronti a eleggere nuovi sindaci e consigli comunali. La campagna elettorale sta già iniziando a muoversi sui social e nelle piazze di queste località.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno 94 i Comuni campani chiamati alle urne il 24 e 25 maggio per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, nell’ambito della tornata elettorale che interesserà 626 Comuni delle Regioni a statuto ordinario. L’indicazione delle date è stata comunicata dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Consiglio dei Ministri, avviando di fatto il conto alla rovescia verso una sfida che ridisegnerà gli equilibri politici locali. In attesa dell’ufficialità della convocazione dei comizi elettorali, è già fissata una scadenza cruciale: le liste dei candidati a sindaco e al consiglio comunale dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 25 aprile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative 2026, ufficiale la data del voto: ecco i 94 comuni campani chiamati alle urne

