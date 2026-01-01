Casciello Noi Moderati | Giunta Fico frutto di regolamenti di conti nel Pd mancano competenze

La recente nomina degli assessori nella giunta regionale campana ha suscitato diverse interpretazioni. Secondo Casciello dei Noi Moderati, questa scelta riflette tensioni e accordi interni al Partito Democratico e alla coalizione di centrosinistra, piuttosto che una strategia condivisa per il miglioramento della regione. La questione solleva interrogativi sulla coesione politica e sulla competenza delle nomine, elementi fondamentali per affrontare le sfide del territorio.

“La nomina dei nuovi assessori della giunta regionale campana di centrosinistra conferma, purtroppo, che siamo di fronte a un regolamento di conti interno al Partito Democratico e alla coalizione che sostiene il nuovo governo regionale. Non tutte le scelte effettuate appaiono fondate su criteri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

