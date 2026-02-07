Biathlon prima gli uomini o le donne nella staffetta mista delle Olimpiadi? L’ordine delle frazioni

Domani alle 14 si svolge la staffetta mista 4×6 km di biathlon, la prima gara delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La domanda più attesa è se a partire saranno gli uomini o le donne, perché l’ordine delle frazioni può fare la differenza. Gli atleti si preparano all’ultimo sprint prima di scendere in pista per questa sfida che potrebbe già svelare le prime sorprese di questa edizione olimpica.

Il primo titolo del biathlon ad essere assegnato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della staffetta mista 4×6 km, gara in programma domani, domenica 8 febbraio, alle ore 14.05: il quartetto azzurro è già stato definito dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl. Non ci sono sorprese nella squadra azzurra, che schiererà Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, anche se l’ordine dei frazionisti non è stato ancora definito, quel che è certo è che saranno gli uomini a disputare le prime due frazioni, mentre saranno le donne a chiudere la gara. Resta da capire, dunque, se ci sarà Tommaso Giacomel al lancio con Lukas Hofer in seconda frazione, come appare plausibile, e se verrà affidata ancora una volta a Lisa Vittozzi l’ultima frazione, mentre Dorothea Wierer dovrebbe disputare il terzo segmento di gara: questo l’ordine dei frazionisti dell’Italia nell’unica gara stagionale con gli uomini a precedere le donne, quando gli azzurri furono secondi ad Oestersund dietro alla Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani alle 14:05, le atlete italiane si preparano a scendere in pista per la staffetta mista di biathlon a Anterselva.

Ieri a Boi Taull, in Spagna, si è chiusa l’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo prima delle Olimpiadi.

