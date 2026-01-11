Le sfide di Montecatini | Promozione del territorio e rilancio del turismo

L’amministrazione comunale di Montecatini, guidata dal sindaco Francesco Auriemma, si impegna ad affrontare le sfide legate alla promozione del territorio e al rilancio del turismo. Obiettivo è valorizzare le risorse locali e attrarre visitatori, contribuendo alla crescita sostenibile della città e migliorando l’esperienza di chi sceglie Montecatini come destinazione.

Tutte le nuove sfide dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Auriemma, che pone l'accento sul rilancio del turismo e la promozione del territorio. Con una strategia che coniuga tradizione e innovazione, il Comune sta implementando una serie di progetti volti a valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturalistico del borgo e delle sue frazioni. Scrutando all'orizzonte il progetto più ambizioso è il riconoscimento della miniera di rame di Caporciano come monumento nazionale. Intanto una delle novità più significative è l'introduzione della tecnologia al servizio della scoperta del territorio, un elemento distintivo di quella che l'amministrazione definisce una "promozione turistica del futuro".

