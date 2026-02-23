Export e consumi in affanno la crisi dell’industria continua

La diminuzione di esportazioni e consumi ha colpito duramente l’industria italiana, aggravando la crisi in corso. La causa principale è la riduzione della domanda internazionale e interna, che ha portato a una diminuzione degli ordini e delle produzioni. I dati più recenti mostrano un calo significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le aziende devono affrontare sfide crescenti per mantenere la produzione e i livelli di occupazione. La situazione rimane difficile, con poche speranze di miglioramento immediato.

La crisi dell’industria italiana non è finita. Anzi, lo scenario peggiora a inizio anno, secondo la Congiuntura Flash del Centro studi di Confindustria. Il problema maggiore deriva da due fattori che zavorrano il settore: l’export e i consumi. A pesare, infatti, sono i dazi e l’incertezza commerciale globale, ma anche la propensione al risparmio delle famiglie che non permette di rilanciare la spesa degli italiani. Non bastano, quindi, i buoni segnali provenienti dalla fine dello scorso anno, con il +0,3% di Pil nell’ultimo trimestre, trainato soprattutto dagli investimenti del Pnrr. Un dato che permette, quantomeno, di far crescere la fiducia delle famiglie e di far accelerare i servizi a gennaio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Confindustria: peggiora lo scenario, export e consumi zavorrano l’industriaL'analisi del Centro studi Confindustria evidenzia che il calo degli export e dei consumi ha causato un peggioramento della situazione economica all'inizio del 2026.

Industria frenata da export e consumi, ma il decreto energia alleggerisce il contoL'industria italiana rallenta a causa di consumi ancora bassi e di un export instabile, che penalizzano le imprese locali.

