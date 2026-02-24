Toscana | crescita a +0,8% ma industria in affanno export a +14%

Il rapporto Irpet evidenzia che la crescita economica della Toscana si deve principalmente a un aumento del 14% nelle esportazioni, mentre il settore industriale fatica a riprendersi, con un calo di produzione. La regione registra un incremento del PIL dello 0,8%, ma molte aziende locali segnalano difficoltà nel mantenere i livelli di occupazione. La situazione evidenzia un divario tra i settori più dinamici e quelli ancora in affanno. La situazione resta sotto osservazione.

Un quadro di luci e ombre. Il rapporto Irpet delinea un’economia toscana in crescita, ma non priva di criticità. La produzione industriale ha registrato un calo del 1,8% nel terzo trimestre del 2025, anche se con segni di attenuazione. Il settore manifatturiero e della moda, in particolare, mostrano difficoltà, nonostante alcuni segnali di vitalità. La moda ha mostrato un’inversione di tendenza con rialzi incoraggianti che lasciano sperare in un rilancio del settore. Il mercato del lavoro, pur mostrando segnali positivi con una disoccupazione sotto il 4%, presenta criticità nella qualità dell’occupazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Export e consumi in affanno, la crisi dell’industria continuaLa diminuzione di esportazioni e consumi ha colpito duramente l’industria italiana, aggravando la crisi in corso.

Toscana, economia a due velocità: frena il lavoro e industria debole, ma l’export tieneLa Toscana nel 2025 mostra un andamento contrastante: mentre il lavoro e l’industria faticano a decollare, l’export si conferma un punto di forza, sostenendo l’economia regionale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Economia Toscana, Pil in lieve crescita: i dati del rapporto Irpet; Irpet: Toscana in crescita moderata, Pil +0,8% nel 2025 tra export in ripresa e consumi familiari; Economia toscana, timidi segnali di ripresa. Export e moda in risalita; Irpet 2026, luci e ombre dell’economia toscana: vola l'export con la farmaceutica, moda sotto pressione.

Rapporto Irpet, l’economia toscana cresce: bene export, turismo e lavoro, moda in ripresaSecondo le stime Irpet il Pil nel 2025 è cresciuto dello 0,8%, superiore alla media nazionale, malgrado uno scenario internazionale incerto ... intoscana.it

Toscana, crescita lenta, ma consumi in tenuta: Pil sotto la media nazionaleFirenze, 24 dicembre 2025 – Nel 2024 la Toscana registra una crescita del prodotto interno lordo in volume pari allo 0,5%, un risultato inferiore alla media nazionale (+0,7%) e a quella del Centro (+0 ... lanazione.it

Oggi la presentazione del Rapporto IRPET sull’economia toscana. Uno strumento prezioso per leggere con serietà e dati alla mano la fase che stiamo attraversando: una Toscana che tiene, con segnali di crescita e vitalità, ma che deve fare i conti con le incert - facebook.com facebook

Regione Toscana-Giovanisì sostiene la tua crescita professionale nei musei e nei beni culturali. In breve: 800€ lordi al mese. Formazione pratica e teorica (max 18 mesi). Per laureati under 30 in cerca di opportunità Info su bit.ly/4b8MLIm x.com