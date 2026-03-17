Nel girone A di Eccellenza, si è svolta una giornata di incontri che ha visto il Castelnuovo ottenere un pareggio con il commento di Di Stefano che definisce la prestazione

Dopo la vittoria di Perignano i tifosi gialloblu speravano di poter di nuovo "violare" lo stadio "Nardini", dove i tre punti mancano dal 30 novembre dell’anno scorso. Si sapeva che non era facile avere la meglio sul quadrato Cecina, ma l’entusiasmo aveva ripreso a serpeggiare. Invece è venuto fuori un pareggio a reti inviolate e meno male che il portiere Matteo Biggeri, all’inizio della ripresa, è riuscito a deviare il pallone in angolo, dopo che Pallecchi gli si era presentato davanti, da solo, lanciato verso la porta. Una parata che, come si dice, vale un gol. L’allenatore Oliviero Di Stefano si è dichiarato, comunque, soddisfatto della prova dei suoi, in considerazione delle condizioni fisiche di diversi ragazzi che non si erano potuti allenare o quasi in settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: il punto. Di Stefano: "Castelnuovo, pari ok». Ma il risultato l’ha salvato Biggeri

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CALCIO CAMPIONATO ECCELLENZA FVG. IL PORDENONE ESCE DA TOLMEZZO CON UN PUNTO PREZIOSO. - facebook.com facebook

Parlano della sanità del #Trentino ero convinto fosse una eccellenza invece super deluso, oggi poi…..imbarazzante a dir poco….ma domani vado alla carica…..allucinate……dovete solo vergognarvi….. #babbo in che mani siamo…. #fuckcancer x.com