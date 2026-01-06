Eccellenza - Girone A | il punto Pioli | Castelnuovo gran derby Bravo a non farsi mettere sotto

Nell'incontro del Girone A, il Castelnuovo ha dimostrato solidità e determinazione nel rispondere alla sconfitta precedente, contrastando efficacemente le offensive avversarie. La partita ha evidenziato l’equilibrio tra le forze in campo, con una squadra ben organizzata che ha saputo gestire il ritmo e sfruttare le occasioni in contropiede. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del Castelnuovo in questa fase della stagione.

Il Castelnuovo voleva cancellare dalla mente quel 1-5 rimediato al "Nardini". E Gigi Grassi ha saputo preparare e disporre in campo una squadra che ha saputo imbrigliare le avanzate dei viareggini, sicuramente con un potenziale tecnico superiore ai garfagnini e, nello stesso tempo, pronto ad agire in contropiede. Con un po’ di fortuna, prima con Condé e, poi, con El Hadoui, il pallone poteva anche entrare alle spalle dell’"ex" Nucci. Comunque il pareggio è il risultato che più rispecchia lo svolgimento della gara e, alla fine, tutti l’hanno riconosciuto. "Abbiamo disputato una gara positiva – commenta il dirigente responsabile della prima squadra, Diego Pioli (foto) – e siamo stati bravi a non farci mettere sotto dal Viareggio che, in alcuni momenti, è stato veramente esuberante, attaccando da destra e da sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: il punto. Pioli: "Castelnuovo, gran derby. Bravo a non farsi mettere sotto» Leggi anche: Eccellenza - girone "A»: il punto. Pioli: "Un Castelnuovo che diverte. E lontano dalla zona play-out» Leggi anche: Eccellenza - Girone "A»: il punto. Nelli: "Castelnuovo, prima parte buona» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Eccellenza - Girone A»: il punto. Pioli: Castelnuovo, gran derby. Bravo a non farsi mettere sotto»; Serie D» - Girone E»: il punto. Il Tau si gode un terzo posto di gran valore. Vellutini: Anno importante, obiettivi ambiziosi». Eccellenza - Girone "A»: il punto. Pioli: "Castelnuovo, gran derby. Bravo a non farsi mettere sotto» - Il Castelnuovo voleva cancellare dalla mente quel 1- sport.quotidiano.net

Eccellenza - Girone "A»: il punto. Nelli: "Castelnuovo, prima parte buona» - off, dove stazionava da diverse settimane, tra il quinto e il terzo ... lanazione.it

Eccellenza, il punto sulla prima parte di stagione: tra i sogni dell’Ebolitana e le difficoltà di Battipagliese e Santa Maria - Tempo di bilanci e di resoconti per le compagini del territorio: Ebolitana, Battipagliese e Polispor ... infocilento.it

Sei Sangiovannese vero se ........ | ECCELLENZA GIRONE B: IL RITORNO È COL - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.