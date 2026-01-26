L' Ultima Notte Rosa fa tappa a Eboli | al PalaSele arriva Umberto Tozzi
A Eboli torna la grande musica. Giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21:00, il PalaSele ospita "L'Ultima Notte Rosa - The Final Show", il concerto con cui Umberto Tozzi dà l'addio definitivo alle scene live. La data fa parte del tour mondiale organizzato per celebrare i cinquant'anni di carriera.🔗 Leggi su Salernotoday.it
«L'ultima Notte Rosa - The Final Show», tra le ultime date del tour di addio di Umberto Tozzi c'è anche BariDopo il sold out all’Arena di Verona, il cantautore celebra 50 anni di carriera con 12 concerti in Italia ed Europa e un doppio album live in uscita il 28 novembre All’indomani de La Grande Festa, ... lagazzettadelmezzogiorno.it
L'ultima Notte rosa di Umberto Tozzi. Dal vivo a Bari il 7 marzoSi tratta proprio di un addio alle scene. Così si legge nelle note che accompagnano il lancio delle prossime date del tour L'ultima notte rosa the final show. A Bari toccherà il 7 marzo 2026, la ... rainews.it
