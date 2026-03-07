al palasele si torna a gioire la feldi eboli ne segna 6 al mantova

Al Palasele la Feldi Eboli ha sconfitto il Mantova Calcio a 5 con il punteggio di 6-3. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da numerosi scambi tra le due squadre, con la Feldi Eboli che ha messo a segno diversi gol nel corso dell'incontro. La sfida si è conclusa con una vittoria casalinga, portando punti importanti alla squadra di casa.

Successo interno per la Feldi Eboli, che supera 6-3 il Mantova Calcio a 5 al Palasele al termine di una gara vivace e ricca di emozioni. Le volpi partono forte, allungano nel primo tempo e nella ripresa resistono ai tentativi di rimonta degli ospiti, trovando il gol decisivo nel momento più delicato della partita. L’inizio è subito favorevole ai rossoblù. Dopo appena quattro minuti Gui porta avanti la Feldi con una zampata sotto porta che sblocca il risultato. I padroni di casa continuano a spingere e sfiorano il raddoppio in più di un’occasione, mentre il Mantova prova a farsi vedere timidamente nella metà campo avversaria. Poco dopo la metà del primo tempo arriva il 2-0: Caponigro è bravo a strappare il pallone a un avversario e a calciare immediatamente verso la porta, trovando la conclusione vincente che vale il raddoppio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

