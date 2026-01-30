Un momento che ci ricorda che certi amori non finiscono mai cambiano solo forma

Durante la seconda tappa del suo tour, Renato Zero ha emozionato il pubblico al Palazzo dello Sport di Roma. Con la sua performance, ha dimostrato ancora una volta che alcuni legami non si spezzano, ma cambiano semplicemente forma nel tempo. La sala si è riempita di emozioni mentre l’artista ha regalato un momento di grande intensità.

U n legame che sfida il tempo e si trasforma, restando indissolubile. Durante la seconda tappa del suo L’Orazero Tour, al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha regalato al pubblico un momento di rara intensità emotiva. Il cantautore ha improvvisamente interrotto lo show per un motivo speciale: «Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché», ha dichiarato dal palco, prima di scendere tra la folla per raggiungere Enrica Bonaccorti. Renato Zero, vita e carriera. guarda le foto Renato Zero, la sorpresa da “rockstar” a Enrica Bonaccorti. La conduttrice, seduta in platea insieme alla figlia Verdiana, è stata travolta dall’affetto del suo storico amico e dal boato dei fan. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un momento che ci ricorda che certi amori non finiscono mai, cambiano solo forma Approfondimenti su L Orazero Tour Certi amori non finiscono… l’Olimpico abbraccia De Rossi Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. certi amore non finiscono.. fanno dei giri immensi e poi ritornano! #galliani #milan #amicimai Ultime notizie su L Orazero Tour Argomenti discussi: Giornata della Memoria, dal ricordo all'impegno. Una ricorrenza di cui riconfermare pienamente valore e attualità; Nuvole imperfette a Buccinasco per la Giornata della Memoria; Leone XIV incontra i familiari delle vittime di Crans Montana; La Chiesa un partner importante nel sostegno ai rifugiati. Spano (Dg Aou Sassari): Momento storico che ci rende pioneri insieme ad altre, poche Regioni d’ItaliaAbbiamo segnato un momento storico per la sanità della nostra regione e per la nostra azienda che è la prima a realizzare nell’Isola un prelievo di organi a cuore fermo – afferma in una nota il ... quotidianosanita.it I giorni di Dante Alighieri: «Un uomo del passato che ci aspetta nel futuro, non c’è un momento della vita senza un suo verso»Ravenna invita a riscoprire le nostre radici dantesche con la 14esima edizione del festival dedicato al Poeta. «Prospettiva Dante» si apre oggi negli Antichi Chiostri Francescani, alle 17,30 con i ... corrieredibologna.corriere.it Zelig. . Chi si ricorda questo momento cult L’ultima puntata di #Zelig vi aspetta lunedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su #MediasetInfinity https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/zeligcircus2006/silvano-il-mago-di-milano-e-la-sua-silvana-a-zeli - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.