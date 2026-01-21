Recenti scoperte in Indonesia hanno portato alla luce impronte di mani risalenti a circa 67.800 anni fa, trovate sulle pareti di una caverna poco esplorata. Questi reperti potrebbero rappresentare le più antiche forme di arte rupestre mai rinvenute, offrendo nuovi spunti sulla storia dell’espressione artistica umana e sul nostro passato preistorico.

Le impronte di mani risalenti ad almeno 67.800 anni fa e scoperte sulle pareti di una caverna in una zona dell’Indonesia in gran parte inesplorata potrebbero essere le più antiche forme di arte rupestre mai studiata finora. Le impronte color cuoio analizzate dai ricercatori indonesiani e australiani sull’ isola di Sulawesi sono al centro di uno studio pubblicato su Nature. Le impronte. Le impronte rinvenute sono state realizzate soffiando del pigmento sulle mani appoggiate alle pareti della caverna, lasciandone così traccia del contorno. Alcune delle punte delle dita sono state anche modificate per sembrare più appuntite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scoperte in Indonesia impronte di 67mila anni fa: è la forma d’arte più antica mai rinvenuta

