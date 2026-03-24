È uscito di casa e non è più tornato | ore d’angoscia per Marco Marazzo

I familiari non hanno sue non hanno sue notizie da giorni. Com’era vestito l’ultima volta che è stato visto Sono ore d’angoscia quelle che stanno vivendo i genitori di Marco Marazzo, un uomo di 47 anni di Vipiteno che domenica 22 marzo è uscito di casa e non è più tornato. L’uomo, affetto da una forma di autismo, vive da solo a Vipiteno e lavora come collaboratore scolastico alla scuola elementare locale. “È conosciuto in paese e tutti gli vogliono bene, appena saputo della sua scomparsa anche i compaesani si sono attivati per cercarlo” hanno raccontato i suoi familiari a TrentoToday. Secondo le prime informazioni, domenica scorsa l’uomo avrebbe dovuto incontrare i suoi genitori a pranzo; non vedendolo arrivare all’appuntamento e non riuscendo a rintracciarlo, si sono allarmati e hanno chiesto aiuto alla Centrale unica di emergenza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Prince è tornato a casa: ritrovato il cane rubato a Bulgarello dopo giorni di angosciaDopo giorni di paura, angoscia e notti senza sonno, la storia di Prince si chiude con il finale che tutti speravano.

La tragedia di Erri Talone unisce Artena e Colleferro nel lutto. I Sindaci: «Uscito per lavorare, non è più tornato. Un’ingiustizia inaccettabile»Si chiamava Erri Talone, aveva 41 anni, una moglie e delle figlie che lo aspettavano a casa.

Una selezione di notizie su Marco Marazzo

Argomenti discussi: Segna ancora un gol decisivo nella rincorsa al sogno scudetto.

Aiutateci a trovare nostro figlio, esce di casa e scompare nel nulla: in corso le ricerche del 47enne Marco MarazzoVIPITENO. Esce di casa e scompare nel nulla, e da due giorni non si hanno più notizie di lui: a Vipiteno sono in corso le ricerche del 47enne Marco Marazzo, scomparso dalla giornata di domenica 22 mar ... ildolomiti.it

Scomparso Marco Marazzo a Vipiteno: apprensione dei familiari, l’appello per il ritrovarloCresce l’ansia per la scomparsa di Marco Marazzo. Il ragazzo è scomparso e di lui non si hanno più notizie dalla mattina di ieri: è sparito nella zona di Vipiteno, piccolo centro dell’Alto Adige. alphabetcity.it