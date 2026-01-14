La tragedia di Erri Talone unisce Artena e Colleferro nel lutto I Sindaci | Uscito per lavorare non è più tornato Un’ingiustizia inaccettabile
La tragedia di Erri Talone, 41 anni, ha colpito le comunità di Artena e Colleferro. Uscito per lavoro, non è più tornato a casa, lasciando moglie e figlie. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Piombinara, rappresenta una grave perdita e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro. Le autorità e le comunità si stringono nel dolore per questa inaccettabile tragedia.
Si chiamava Erri Talone, aveva 41 anni, una moglie e delle figlie che lo aspettavano a casa. È lui la vittima del terribile incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 13 gennaio, nella zona industriale di Piombinara. Una tragedia che ha cancellato i confini tra due città. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Colleferro. È Erri Talone, 43 anni di Artena, la sfortunata vittima del tragico incidente sul lavoro verificatosi nello stabilimento Grigolin allo Sloi
Leggi anche: Artena | Paliano | Colleferro. Omicidio Willy. Definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi. Ancora un appello per il fratello Gabriele. Il “sentiment” dei Sindaci Carocci, Alfieri e Sanna
La tragedia di Erri Talone unisce Artena e Colleferro nel lutto. I Sindaci: «Uscito per lavorare, non è più tornato. Un’ingiustizia inaccettabile».
Tragedia sul lavoro a Colleferro: la vittima è Erri Talone di Artena - Ha un nome e una comunità profondamente colpita la vittima del grave incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, in ... castellinotizie.it
Muore schiacciato da un macchinario: la vittima è Erri Talone - I sanitari del 118 hanno potuto solamente constatare il decesso dell'uomo ... ciociariaoggi.it
Il primo giorno di questo anno è cominciato con una tragedia terribile.. che ha seminato la morte di tanti ragazzi e si e aggiunta al dolore per la sofferenza di tanti popoli in guerra... cosa si può dire se non restare sgomenti di fronte a tutto questo Senza parole. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.