La tragedia di Erri Talone unisce Artena e Colleferro nel lutto I Sindaci | Uscito per lavorare non è più tornato Un’ingiustizia inaccettabile

La tragedia di Erri Talone, 41 anni, ha colpito le comunità di Artena e Colleferro. Uscito per lavoro, non è più tornato a casa, lasciando moglie e figlie. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Piombinara, rappresenta una grave perdita e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro. Le autorità e le comunità si stringono nel dolore per questa inaccettabile tragedia.

Il primo giorno di questo anno è cominciato con una tragedia terribile.. che ha seminato la morte di tanti ragazzi e si e aggiunta al dolore per la sofferenza di tanti popoli in guerra... cosa si può dire se non restare sgomenti di fronte a tutto questo Senza parole. - facebook.com facebook

