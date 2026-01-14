La tragedia di Erri Talone unisce Artena e Colleferro nel lutto I Sindaci | Uscito per lavorare non è più tornato Un’ingiustizia inaccettabile

Da frosinonetoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia di Erri Talone, 41 anni, ha colpito le comunità di Artena e Colleferro. Uscito per lavoro, non è più tornato a casa, lasciando moglie e figlie. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Piombinara, rappresenta una grave perdita e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro. Le autorità e le comunità si stringono nel dolore per questa inaccettabile tragedia.

Si chiamava Erri Talone, aveva 41 anni, una moglie e delle figlie che lo aspettavano a casa. È lui la vittima del terribile incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 13 gennaio, nella zona industriale di Piombinara. Una tragedia che ha cancellato i confini tra due città. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Colleferro. È Erri Talone, 43 anni di Artena, la sfortunata vittima del tragico incidente sul lavoro verificatosi nello stabilimento Grigolin allo Sloi

Leggi anche: Artena | Paliano | Colleferro. Omicidio Willy. Definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi. Ancora un appello per il fratello Gabriele. Il “sentiment” dei Sindaci Carocci, Alfieri e Sanna

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La tragedia di Erri Talone unisce Artena e Colleferro nel lutto. I Sindaci: «Uscito per lavorare, non è più tornato. Un’ingiustizia inaccettabile».

Tragedia sul lavoro a Colleferro: la vittima è Erri Talone di Artena - Ha un nome e una comunità profondamente colpita la vittima del grave incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, in ... castellinotizie.it

tragedia erri talone unisceMuore schiacciato da un macchinario: la vittima è Erri Talone - I sanitari del 118 hanno potuto solamente constatare il decesso dell'uomo ... ciociariaoggi.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.