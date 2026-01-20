Prince è tornato a casa | ritrovato il cane rubato a Bulgarello dopo giorni di angoscia
Prince è tornato a casa dopo essere stato rubato a Bulgarello. Dopo giorni di attesa e incertezza, il cane è stato rinvenuto e restituito al suo proprietario. Questa vicenda evidenzia l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale. La storia di Prince si conclude con un lieto fine, portando sollievo e confermando il valore della solidarietà.
Dopo giorni di paura, angoscia e notti senza sonno, la storia di Prince si chiude con il finale che tutti speravano. Il cucciolo di boxer rapito da casa a Bulgarello è stato ritrovato ed è finalmente tornato tra le braccia della sua famiglia.Ad annunciarlo, alle due di notte, è stata la sua.🔗 Leggi su Quicomo.it
