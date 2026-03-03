Mattarella La guerra è tornata a spargere sangue anche non lontano da noi

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la guerra ha ripreso a causare vittime anche in aree vicine all’Italia, evidenziando due atteggiamenti opposti tra le nazioni: da un lato chi si concentra esclusivamente sui propri interessi, dall’altro chi condivide sfide e occasioni. La sua analisi mette in luce le differenze di approccio tra i paesi di fronte ai conflitti in corso.

Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo ROMA (ITALPRESS) – “La guerra è tornata a spargere sangue nelmondo, anche non lontanto dall’Italia. Emergono due modicontrapposti di pensare: quello di pensare solo ai propriinteressi imponendosi sugli altri, quello di condivideredifficoltà e opportunità”. Così il presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delleonorificenze Omri. “Non dobbiamo rassegnarci a pensare che sianoderive inevitabili, occorre avere fiducia”, ha aggiunto.Per il capo dello Stato viviamo “in un tempo in cui abbiamo grande bisogno di fiducia e speranza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

