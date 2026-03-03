Occhetto fa 90 dalla Bolognina alla ' Gioiosa macchina da guerra' Sono vivo e combatto a

Achille Occhetto ha compiuto 90 anni e ha celebrato questa tappa con una cerimonia al Tempio di Adriano alla presenza di ex compagni di partito, amici e sostenitori. È stato ricordato per il suo ruolo come ultimo segretario del Pci e per le tappe della sua carriera politica, dalla Bolognina alla

AGI - Achille Occhetto fa Novanta, fra svolte e tornanti della storia che hanno anche la sua firma. L'ultimo segretario del Pci è stato festeggiato al Tempio di Adriano da compagni di viaggio, amici e amiche e da chi ne è ideale erede politico. Da Pier Ferdinando Casini a Elly Schlein, da Luciana Castellina a Francesco Rutelli e Walter Veltroni, in molti si sono presentati sul palco con un libro tra le mani, tra quelli scritti da Occhetto. L'ultimo segretario del Pci, ma anche il primo del Pds. La svolta della Bolognina, a due giorni dalla caduta del Muro di Berlino, e la Gioiosa Macchina da Guerra da contrapporre al partito appena tenuto a battesimo da Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Agi.it

