. Aveva 91 anni. La notizia in una nota della famiglia: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari” IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - È morto Gino Paoli, il padre della musica leggera italiana

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Fingere di te - Ornella Vanoni e Gino Paoli (Radio Italia 2004)

Approfondimenti e contenuti su Gino Paoli

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È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cariSi è spento a 91 anni uno dei più grandi della musica italiana. Autore di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia della musica italiana. ilfattoquotidiano.it

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È morto all'età di 91 anni il cantautore Gino #Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha comunicato la famiglia, chiedendo la massima riservatezza. Nato a Monfalcone nel 1934 ma adottato e cresciuto nella sua - facebook.com facebook

Addio a Gino Paoli, a 91 anni si spegne uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana x.com