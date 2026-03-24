Addio a Gino Paoli se ne va un altro grande della musica italiana

Per decenni è stato una presenza familiare e insieme inafferrabile della musica italiana, una voce capace di attraversare le stagioni senza consumarsi davvero. Le sue canzoni hanno accompagnato amori, malinconie, nostalgie e ritorni, entrando nel lessico sentimentale di più generazioni con una naturalezza rarissima. C’era in lui qualcosa di profondamente riconoscibile e allo stesso tempo irriducibile, come se ogni brano portasse con sé un frammento di vita vissuta e una riflessione più ampia sul tempo, sul desiderio e sulla fragilità umana. Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e cresciuto a Genova, Gino Paoli è stato uno dei nomi più rappresentativi della cosiddetta scuola genovese, quella corrente di autori che ha cambiato in profondità il modo di scrivere e ascoltare canzoni in Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

“Addio anche a te”. Musica in lutto, l’annuncio della famiglia: se ne va un altro grande artistaIl mondo della musica piange la scomparsa di Phil Campbell, storico chitarrista dei Motörhead e presenza chiave nella band per oltre trent’anni.

Leggi anche: Gino Paoli è morto, addio per sempre a un gigante della musica italiana

James Senese, il sax che ha cambiato la musica partenopea - Musica Mia 16/03/2025

Tutti gli aggiornamenti su Gino Paoli

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, puntata oggi 17 marzo: la trappola di Yildiz; La Treccani celebra il suo centenario con gli autori siciliani; L’esercito di Sua Maestà dice addio alle Land Rover: dopo oltre 70 anni, la fine di un’era; La forza di una donna 3, puntata 17 marzo: Bersan, Ceyda e Bahar disperate.

Addio a Gino Paoli: morto il cantautoreÈ morto all’età di 90 anni Gino Paoli, uno dei più importanti cantautori della musica italiana. La notizia, riportata nelle ultime ore, segna la scomparsa di una figura simbolo della canzone d’autore, ... notizie.it

Addio a Gino Paoli, tra i più grandi cantautori italiani, aveva 91 anniNato a Monfalcone nel 1934, cresciuto a Genova dove ancora oggi abitava, è stato una figura centrale della cosiddetta scuola genovese ... rainews.it

E' morto Gino Paoli x.com

LA GATTA E I POETI / OMAGGIO A GINO PAOLI E ORNELLA VANONI - facebook.com facebook